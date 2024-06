Ein Großbrand in einem Unternehmen in der Region Sumy wird gerade gelöscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Situation wird durch eine hohe Brandlast erschwert – es gibt eine große Menge an brennbaren Materialien in diesem Unternehmen.

In der Region Sumy in der Stadt Romny ist eines der zweistöckigen Geschäfte des Unternehmens in Brand geraten, Rettungskräfte löschen einen Großbrand. Darüber berichtete am Montag, den 10. Juni, morgens der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes.

„Die Situation wird durch eine hohe Brandlast erschwert – in diesem Unternehmen befindet sich eine große Menge an brennbaren Materialien. Die Situation ist unter Kontrolle. Die Beseitigung des Feuers dauert an“, heißt es in der Meldung.

Wir werden daran erinnern, dass es am 8. Juni in Charkow einen Großbrand gab – auf dem offenen Gelände befanden sich Kunststoffabfälle und Polyethylenfolien. Das Feuer umfasste 1800 Quadratmeter.

Am 9. Juni brach in einem Lagerhaus in der Nähe von Kiew ein Großbrand aus.