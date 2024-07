Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Guerillas stellen fest, dass sie noch nie eine so große Anzahl von toten Winkeln gesehen haben, die nicht von Überwachungskameras erfasst werden, auch nicht bei gewöhnlichen Reifenreparaturstationen.

Ukrainische Partisanen haben den Standort des 293 separaten Automobilbataillons in der Region Rostow der Russischen Föderation entdeckt. Dies berichtete die Guerillabewegung ATESH.

„ATESH-Agenten haben auf den Strom von Militärtransporten geachtet, der sie schließlich zum VCh 46027 führte, das sich in der Rostovsky Exit Street in Novocherkassk befindet. Hier ist eine unglaubliche Menge an militärischer Ausrüstung gelagert. Koordinaten: 47.401282, 40.076829“, heißt es in der Nachricht.

Berichten zufolge handelt es sich um das 293. separate Automobilbataillon der russischen Truppen.

