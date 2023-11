Guerillas gelang es, in eine Rosgvardiya-Einheit in Yevpatoriya einzudringen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Einem Mitglied der Guerillabewegung ATESH ist es gelungen, in die Rosgvardiya-Einheit in Jewpatorija auf der vorübergehend besetzten Krim zu gelangen. Dies wird im TG-Kanal der Widerstandsbewegung berichtet.

„Unser Agent hat einen Vorstoß in eine der Einheiten der Rosgarde in Jewpatorija unternommen. Es gelang uns, den Umfang der Ausrüstung und des Personals des Feindes zu erkunden. Wir haben auch den Ort und die Zeit des Treffens des Kommandos der Einheit in Erfahrung gebracht. Die Ergebnisse werden uns nicht warten lassen! Koordinaten: 45.1994020, 33.3856357“, meldeten die Guerillas.

Am Vortag wurde berichtet, dass die Guerillas in das Gebiet der Militäreinheit der Russen in Feodosia eingedrungen sind. Teilnehmer der Widerstandsbewegung versichern, dass die erhaltenen Informationen bereits an die zuständigen Strukturen weitergeleitet wurden und die Einheit „entmilitarisiert“ wurde.