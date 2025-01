Nachrichten vom 29. Januar: Wachsende Schulden, Russland liefert heimlich Holz an die EU, Rentenhöhe in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute, am 29. Januar, diskutiert? Die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten

Über die Renten in der Ukraine: Ab dem 1. Januar 2025 beträgt die Durchschnittsrente in der Ukraine 5.789 Hrywnja, das ist etwa ein Drittel weniger als das reale Existenzminimum. Über das Wachstum der Schulden: Im Laufe des Jahres 2024 ist die Zahl der Schuldscheine um 712.000 und seit Februar 2022 um fast 2 Millionen gestiegen. Zum Verkauf von ukrainischem Eigentum auf der Krim: Die russischen Behörden haben nach eigenen Angaben mehr als 4,8 Milliarden Rubel (48,5 Millionen Dollar) aus dem Verkauf von „verstaatlichtem“ Eigentum von Ukrainern auf der besetzten Krim erhalten. Über Russlands geheime Exporte: Russische Unternehmen haben nach der Einführung der Sanktionen Holz im Wert von mehr als 1,5 Milliarden Euro in die EU geliefert und dabei Drittländer benutzt, um die Beschränkungen zu umgehen. Über Steuern an Tankstellen: Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine gab bekannt, dass es Steuerhinterziehung im Wert von 140 Mio. Hrywnja durch zwei Unternehmen einer Unternehmensgruppe aufgedeckt hat, die Treibstoff über eine bekannte Tankstellenkette verkauft. EP exklusiv: In der Besetzung alles verlieren und von vorne anfangen. Die Geschichte der Wiederbelebung des größten Hartriegelverarbeiters Unternehmer aus der Nähe von Tokmak haben ihr Hartriegelgeschäft verloren und es in Saporischschja wiederbelebt. Was hindert sie daran, auf internationale Märkte zu gehen?