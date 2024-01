Guerillas zeigten den Auswahlpunkt für den Militärdienst in Sewastopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Partisanen der Widerstandsbewegung ATESH zeigten die Auswahlstelle für den Militärdienst in der russischen Armee, die im vorübergehend besetzten Sewastopol operiert.

„ATESH besuchte die Auswahlstelle für den Militärdienst in Sewastopol. Unser Agent besuchte mehrmals in der Woche den Auswahlpunkt für den Militärdienst im Auftrag Russlands in Sewastopol in der Kommunisticheskaya Straße 3A. Koordinaten: 44.592095776, 33.514269394. Wir grüßen die Wachen, die nachts schlafen. Erwarten Sie Gäste!“ – kommentierten die Guerillas die veröffentlichten Fotos und Videos.