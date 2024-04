Die Höhe des Schadens, der durch den russischen Beschuss des Wärmekraftwerks Kurachowskaja verursacht wurde, ist bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verluste durch den russischen Beschuss des Territoriums des Wärmekraftwerks Kurachowskaja belaufen sich auf fast 1 Milliarde Hrywnja. Dies teilte die regionale Militärverwaltung von Donezk am Samstag, den 20. April mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die staatliche Ökoinspektion in der Region Donezk Berechnungen über die Höhe des Schadens angestellt hat, der durch die Kontaminierung der Bodenressourcen des Wärmekraftwerks Kurachowska infolge der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation entstanden ist.

„Die Höhe des Schadens an den Bodenressourcen des Territoriums des Wärmekraftwerks Kurakhovska beträgt mehr als 986 Millionen Hrywnja“, heißt es in dem Bericht.

Außerdem hat die Inspektion 10 Berechnungen der Schäden durch Luftverschmutzung durchgeführt. Sie belaufen sich auf mehr als 1 Million Hrywnja.

Darüber hinaus verzeichnete 14 Fälle von Kontamination der Böden Kurakhovskaya Wärmekraftwerk Ölprodukte und Abfälle aus der Zerstörung als Folge der ständigen russischen Beschuss der Stadt Kurakhovo.

„Berechnete Schäden und in der Zukunft sollte die Grundlage für die Wiederherstellung von dem Aggressor Land alle Schäden an der Umwelt der Ukraine verursacht werden“, stellte in der regionalen Militärverwaltung.

Wir werden daran erinnern, dass ab Januar 2024 der Schaden an der Umwelt durch den Krieg in der Ukraine bereits auf 2,2 Billionen Hrywnja geschätzt wird. Diese Daten wurden vom Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen, Ruslan Strelets, genannt.