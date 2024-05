"Ich halte die Freiheit in meinen Händen" - die Sanitäterin und Medienpersönlichkeit Iryna Tsybukh starb im Krieg: GESELLSCHAFT | MENSCHEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 29. Mai 2024 wurde die 25-jährige Sanitäterin Iryna Tsybukh, Rufname Cheka, während einer Rotation im Sektor Charkiw getötet – Video

Am 29. Mai 2024 wurde eine 25-jährige Sanitäterin der Hospitaliter, Iryna Tsybukh, Rufname Cheka, während einer Rotation im Sektor Charkiw getötet. Vor der Invasion war Iryna Tsybukh Reformmanagerin bei Hromadske und führte außerdem Bildungsprojekte in abgelegenen Dörfern in den Oblasten Donezk und Luhansk durch.

Im Februar 2022 schloss sie sich dem Freiwilligenbataillon Hospitallers an, mit dem sie seit 2014 mehrere Einsätze an der Front absolviert hatte.

Iryna rettete Soldaten und riskierte ihr eigenes Leben bei Evakuierungen in der ersten Verteidigungslinie. Darüber hinaus trat sie regelmäßig in den Medien auf und sprach über die Arbeit und die Probleme von Sanitätern sowie über die Möglichkeiten der Ausbildung für eine qualitativ hochwertige Erste Hilfe.

Im November 2023 erhielt Cheka eine Auszeichnung vom Präsidenten der Ukraine – den Verdienstorden III. am 1. Juni wäre Iryna 26 Jahre alt geworden.