​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine hat bestätigt, dass es in der Ölraffinerie Kuibyschew in der Region Samara der Russischen Föderation einen „Zwischenfall“ gegeben hat. Dies erklärte der Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste Andrij Jussow in der Sendung des TV-Marathon am Samstag, den 23. März.

„Wir können nur sagen, dass es dort einen Zwischenfall gab“, sagte er auf die Frage nach dem Angriff auf die Ölraffinerie Kuibyschew.

Jussow fügte jedoch hinzu, dass die Raffinerie für den Bedarf der in der Ukraine kämpfenden russischen Armee genutzt wurde. „Diese Anlage wurde für militärische Zwecke genutzt“, sagte ein Sprecher der Hauptverwaltung für Aufklärung.