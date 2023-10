Hornissen haben einen Mann in der Region Kiew zu Tode gestochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Kiew ist ein 55-jähriger Mann an Hornissenstichen gestorben, berichtet der Pressedienst der Regionalpolizei.

Die Tragödie ereignete sich am Vortag, dem 2. Oktober. Ein Bewohner des Dorfes Antonow (Bezirk Bila Zerkwa) ging zum Ufer des örtlichen Flusses und fällte einen Baum. In dem Moment, als er den Baum absägte, flogen Hornissen aus dem Baum und stachen den Mann. Er starb an den Stichen auf der Stelle.