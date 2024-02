Humenjuk kommentierte Shoygus Erklärung über die "Säuberungsaktion" in Krynkyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidigungskräfte verteidigen weiterhin ihre Stellungen in Krynkyj in der Region Cherson. Das sagte die Vertreterin der Verteidigungskräfte des Südens der Ukraine, Natalija Humenjuk, in einer Sendung des Fernsehsenders United News.

„Die Situation ist wirklich schwierig, aber unter Kontrolle. Sie wird durch die Bemühungen der Verteidigungskräfte kontrolliert. Jeder versteht, dass es sehr schwierig ist, unter solchen Bedingungen einen Brückenkopf zu halten, aber wir halten ihn trotzdem“, erklärte sie.

Sie kommentierte auch die Aussage des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu, dass Krynki angeblich „aufgewischt“ worden sei. Sie ist der Meinung, dass der Text des russischen Offiziellen im Voraus vorbereitet wurde.

„Schoigus falsche Behauptung – es ist für jeden offensichtlich, dass es sich um eine leere Behauptung handelt, die sie nach den starken Angriffen am Sonntag vorbereitet haben. Aber sie hatten keinen Erfolg, sie hatten keine Zeit zu berichten, sie druckten, was vorbereitet war, und die Welt machte mit. Aber am Ende haben wir allen gezeigt, dass wir den Brückenkopf weiterhin halten und die Angriffe des Feindes abwehren. Wen hätten sie sonst heute gestürmt – sich selbst?“ – fügte Humenjuk hinzu.