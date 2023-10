Ihnat nannte das Hauptziel der Luftverteidigungsstreitkräfte im Winter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftverteidigungskräfte werden sich im Winter auf den Schutz des Energiesektors der Ukraine, strategischer staatlicher Einrichtungen und kritischer Infrastrukturen konzentrieren. Die gleiche Taktik wurde auch in der Vergangenheit angewandt. Dies erklärte der Sprecher der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte Jurij Ihnat in einer Fernsehsendung.

„Diese Systeme werden die gleichen Richtungen verstärken, die im letzten Jahr waren. Es ist klar, dass der Einsatz auf Energieanlagen, in der Heizperiode des Energie- und Kraftstoffsektors insgesamt, sowie auf strategische Objekte des Staates und Objekte der kritischen Infrastruktur erfolgen wird“, erklärte er.

Ihm zufolge gibt es eine ganze Liste von Objekten, die der Feind möglicherweise angreifen will.

„Es lohnt sich auch schon, den Lebensmittelsektor zu den Objekten der kritischen Infrastruktur zu zählen, weil die Russen ihn angreifen“, fügte der Vertreter der Streitkräfte der Ukraine PS hinzu.

Der Ukraine fehle es immer noch an Verteidigungssystemen, so dass sie es mit allem aufnehmen müsse, was Ziele aus der Luft treffen könne, betonte Ingat.

Gleichzeitig wird die Luftverteidigung versuchen, so viel wie möglich von allem abzuschießen, was die Russische Föderation auf die Ukraine abwirft, versicherte er.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor betont, dass russische Terroristen in diesem Winter versuchen würden, das Energiesystem der Ukraine zu zerstören.