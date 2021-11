Die Impfung kann die Ukrainer vereinen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Idee einer allgemeinen Impfung kann alle Bürger der Ukraine vereinen. Dies erklärte der Präsident des Landes, Wolodymyr Selenskyj, in einer am Mittwoch, 10. November, veröffentlichten Videobotschaft.

„Was wird die Ukrainer morgen vereinen, die wollen, dass aus diesen 40 Millionen (Bevölkerung der Ukraine – Anm. d. Red.) nicht 20 Millionen werden? Sie werden alle geimpft werden“, sagte der Staatschef.

Ihm zufolge ist das Land heute mit allem ausgestattet, um die Pandemie zu bekämpfen.

„Es gibt 536 Einrichtungen, es gibt 76 Tausend Betten, 72 Tausend davon mit Sauerstoff. Das medizinische System ist bereit wie eh und je, aber Sie sollten es nicht auf die Probe stellen. Witze darüber, was für eine starke Nation wir sind und dass wir Strahlung haben, sollten kein zweites Leben bekommen. Wir müssen uns alle um unsere eigenen Leute kümmern“, fügte Selenskyj hinzu.

Der Präsident betonte, dass in den letzten zwei Jahren 146 ukrainische Soldaten bei den Kämpfen im Donbass getötet wurden und in den letzten zwei Tagen mehr als 1.500 Ukrainer an COVID-19 starben. Damit hat die Ukraine in zwei Tagen zehnmal mehr durch das Coronavirus verloren als in zwei Jahren Krieg.

„Neulich erfuhr ich die Meinung eines unserer Kämpfer im Osten. Vielleicht nicht wortwörtlich, aber er meinte folgendes. Er wandte sich an die Zivilbevölkerung, insbesondere an die Kovid-Atheisten: „Versetzen Sie sich für einen Moment in die Lage des ukrainischen Militärs. Wir kämpfen seit acht Jahren, gehen Risiken ein, werden verwundet, verstecken Freunde, werden müde, aber wir stehen und halten den Feind zurück. Warum wissen Sie das nicht zu schätzen? Schätzt ihr nicht unser Leben und euer eigenes, und in friedlichen Städten, ohne Feind, sterbt ihr zu Hunderten!? Nicht durch eine Kugel oder eine Granate, sondern einfach, weil Sie sich nicht impfen lassen wollen“, sagte der Präsident.