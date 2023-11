Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Indien hat die Einfuhr von Getreide aus der Ukraine vereinfacht. Dies berichtet der staatliche Dienst am Dienstag, den 14. November.

„Nach den Ergebnissen der durchgeführten Aktivitäten und Verhandlungen hat das Ministerium für Landwirtschaft und Bauernwohlfahrt Indiens die Ukraine in die Liste der Länder aufgenommen, die Getreide nicht mit Begasungsmitteln mit dem Wirkstoff Methylbromid Partei Diener des VolkesVg) anbauen, worüber die Botschaft der Ukraine in der Republik Indien Gosprodpotrebnosluzhba informiert hat“, heißt es in der Mitteilung.

Damit können inländische Exporteure von zusätzlichen Zahlungen (Strafen) befreit werden, die durch die lokale Gesetzgebung vorgeschrieben sind, und Getreideladungen unter der Bedingung der Desinfektion mit Präparaten auf Basis von Aluminiumphosphid exportieren. Jetzt kann ukrainisches Getreide für den Export nach Indien mit Präparaten auf Aluminiumphosphidbasis desinfiziert werden.

Zur Erinnerung: Die Ukraine hat im Oktober 4,8 Mio. Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse exportiert, das sind 15% mehr als im September. Die Exportmengen stiegen trotz der Probleme mit den Routen durch die Donauhäfen, wo jetzt das traditionelle saisonale Flachwasser zu beobachten ist.