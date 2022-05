Indiens Weizenernte durch Hitzewelle bedroht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine ungewöhnlich frühe und intensive Hitzewelle im Frühjahr hat die Weizenfelder in Indien verbrannt und die Ernteerträge fast halbiert. Dies wurde von Bloomberg berichtet.

Die Temperaturen in Indien stiegen im März auf den höchsten Stand seit 1901 und beeinträchtigten die Weizenernte in der kritischen Wachstumsphase. Die Tagestemperaturen erreichten stellenweise +46,5 Grad Celsius.

Infolgedessen schätzten die von Journalisten befragten Landwirte und lokalen Behörden die Ertragseinbußen auf 30-50 %.

In der Veröffentlichung wird darauf hingewiesen, dass indisches Getreide den weltweiten Mangel aufgrund des von Russland gegen die Ukraine ausgelösten Krieges teilweise ausgleichen könnte. Der Minister für Ernährung und Handel sagte voraus, dass Indien in diesem Haushaltsjahr bis zu 15 Millionen Tonnen Weizen exportieren werde, was einem Rekordwert entspräche. Das ist auch doppelt so viel wie im letzten Jahr. Aber jetzt wurden diese Pläne in Frage gestellt…