Inhaftierung von bestechlichen Richtern: Zweiter Verdächtiger kommt in Untersuchungshaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat für den zweiten Richter des Kiewer Berufungsgerichts Jurij Sliva eine Präventivmaßnahme in Form von Untersuchungshaft mit der Alternative einer Kaution in Höhe von 2,5 Millionen Hrywnja gewählt. Dies teilte die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft am Mittwoch, den 6. Dezember mit.

Die Dauer der Präventivmaßnahme beträgt 60 Tage.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Untersuchungsrichter des Obersten Anti-Korruptions-Gerichts damit dem Antrag der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft in Bezug auf den zweiten Richter des Kiewer Berufungsgerichts, der zusammen mit drei weiteren Richtern des Berufungsgerichts verdächtigt wird, eine Bestechung in Höhe von 35 Tausend Dollar für die Entscheidung, die Verhaftung von Eigentum aufzuheben, erhalten zu haben, teilweise stattgegeben hat.

Der Ermittlungsrichter beantragte gegen den besagten Verdächtigen eine Zwangsmaßnahme in Form von Untersuchungshaft mit der Alternative einer Kaution in Höhe von 2,5 Millionen Hrywnja mit der Auferlegung entsprechender Verfahrenspflichten.

Während der Gerichtsverhandlung sagte der Verdächtige selbst, er habe nichts von dem Geld in dem geschenkten Instantkaffee gewusst und sei „schockiert“ gewesen, als er es bei der Durchsuchung fand. Er entgegnete auch, dass das Geld für die Entscheidung genommen worden sein könnte. Nach Angaben des Staatsanwalts war das Paket mit 8300 Dollar in einer Hose unter der Jacke versteckt.

Wir werden daran erinnern, vor einer Woche in Kiew auf eine Bestechung ausgesetzt vier Richter des Kiewer Berufungsgericht, die eine Bestechung von $ 35 Tausend für die Annahme der „notwendigen“ Entscheidung. Der erste der verdächtigten Richter wurde in Gewahrsam genommen, mit der Alternative einer Kaution von 4 Millionen Hrywnja.