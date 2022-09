Internationale Zahlungssysteme werden die Gebühren für Überweisungen in die Ukraine senken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Internationale Zahlungssysteme konnten sich auf niedrigere Gebühren für Geldüberweisungen in die Ukraine einigen. Die Entscheidung wurde auf Initiative der Europäischen Kommission getroffen. Dies gab die ukrainische Nationalbank bekannt.

Unternehmen, die Geldtransferdienste anbieten, haben sich verpflichtet, mit erschwinglichen und transparenten Geldtransfers zur Unterstützung der Ukrainer und der Ukraine beizutragen. Insbesondere werden die Zahlungssysteme die Provision für Geldüberweisungen in der Ukraine auf 3 % des Überweisungsbetrags begrenzen.

Die Vereinbarung wurde von Visa, Mastercard, Wise, Extrabanca, Ria Money Transfer, Small World, TransferGo und Vertretern der größten ukrainischen Banken und Zahlungssysteme unterzeichnet.

Die ermäßigten Tarife gelten für neun Monate ab dem Datum der Unterzeichnung der Vereinbarung. Später werden sie entsprechend der aktuellen Situation überarbeitet.

Seit dem Beginn der russischen Invasion haben die meisten internationalen Geldtransfersysteme die Gebühren für Überweisungen in die Ukraine vollständig gestrichen, fügte die Nationalbank hinzu.

Von Januar bis Juli 2022 wurden 7,6 Mrd. Dollar in die Ukraine überwiesen. Das sind nur 5,7 % weniger als im gleichen Zeitraum vor dem Krieg. Die Nationalbank der Ukraine stellte fest, dass 24 % der Gelder über internationale Transfersysteme überwiesen wurden.

Korrespondent.net schrieb zuvor, dass in den ersten sechs Monaten des Jahres fast 6,5 Milliarden Dollar in die Ukraine überwiesen wurden. Das sind 6,2 % weniger als in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres.

Gleichzeitig belief sich im Mai das Volumen der privaten Überweisungen aus dem Ausland in die Ukraine auf 1.162 Millionen Dollar.