Invasoren haben Archangelskoje eingenommen - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind hat „seinen Lappen in einer Wohnsiedlung aufgehängt“, stellten die Analysten fest und veröffentlichten eine entsprechende Karte des Gebiets.

Russische Invasoren haben das Dorf Archangelskoje in der Region Donezk eingenommen. Die Feinde haben ihre Trikolore in der Wohnsiedlung gehisst. Darüber berichtet DeepState.

„Der Feind hat Archangelskoje besetzt und in dem Wohnhaus seine Fahne gehisst. Außerdem tauchten zur Mittagszeit Aufnahmen von Angriffen auf den Feind in den Plantagen östlich des Dorfes auf“, heißt es in dem Bericht.

DeepState-Analysten fügten eine Karte des Gebiets hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in einem Teil des Dorfes Otscheretyne in der Region Donezk Fuß gefasst haben.