Die russischen Truppen versuchen weiterhin, die Verluste an Arbeitskräften durch Zwangsmobilisierung in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine auszugleichen. Dies berichtete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 15. Mai.

Es wird festgestellt, dass in einer Reihe von Siedlungen in der Region Cherson Männer zwangsverhaftet wurden, die zuvor ihre ukrainische Staatsbürgerschaft zugunsten der russischen aufgegeben hatten.

„Nach der Verhaftung, während des ersten Gründungsgesprächs, verlangen die Invasoren von diesen Bürgern eine unangemessene finanzielle Belohnung für den Aufschub der Mobilisierung. Diejenigen, die sich weigern, das Bestechungsgeld zu zahlen, oder die nicht über den erforderlichen Geldbetrag verfügen, werden in Feldlager geschickt, um eine beschleunigte allgemeine militärische Ausbildung zu absolvieren“, heißt es in der Konstruktion.

Diese Personen werden dann in Siedlungen gebracht, die an der Kampflinie liegen.