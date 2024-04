Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische private Militärunternehmen Wagner hat mit der groß angelegten Rekrutierung von Ukrainern in den vorübergehend besetzten Gebieten für den Krieg in Afrika begonnen. Dies meldete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Freitag, den 5. April.

Es handelt sich um Männer im Alter von 22 bis 50 Jahren. Ihnen wird ein Gehalt von 240 Tausend Rubel versprochen, unter der Bedingung, dass sie einen Vertrag für sechs Monate unterschreiben. In Afrika müssen die Gefangenen nicht nur kämpfen, sondern auch im Bergbau arbeiten.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand erinnert daran, dass die „Wagneriten“ bereits 2017 in Afrika aufgetaucht sind. Sie begründeten ihre Anwesenheit dort mit dem Wunsch, „amerikanische Einflüsse“ auf dem Kontinent zu bekämpfen.

„Russland ist bekannt für seine ständigen Kriege in vielen Ländern der Welt und die Tatsache, dass es nicht davor zurückschreckt, das humanitäre Völkerrecht zu verletzen, das die Rekrutierung der lokalen Bevölkerung in militaristischen Vereinigungen nicht erlaubt“, fügte das Zentrum hinzu.

Nach Angaben der Hauptdirektion für Nachrichtendienste bildet Russland Abordnungen von so genannten Militärausbildern, die in afrikanische Länder entsandt werden, um seinen Einfluss in diesem Gebiet auszuweiten.

Menschenrechtsaktivisten sagen, dass Mitglieder von Wagner den Truppen in Mali bei der Durchführung von Angriffen und Drohnenangriffen helfen, was zum Tod von Dutzenden von Zivilisten führt.