Invasoren setzen Deportation von Ukrainern fort - Zentrum für Nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vorübergehend von Russland besetzten Gebieten gehen die Deportationen weiter, die die Invasoren als „Evakuierung“ zu tarnen versuchen. Darüber berichtet das Zentrum des nationalen Widerstands.

„Der Feind setzt in den vorübergehend besetzten Gebieten die Politik der Umsiedlung von Ukrainern fort. Erst seit einem Monat haben die Russen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson hundert Ukrainer deportiert. Die Deportation findet unter dem Deckmantel der „Evakuierung“ statt. Aber die ‚Evakuierungslisten‘ werden von Bewohnern der vorübergehend besetzten Gebiete vorgelegt, die die Russen der Illoyalität verdächtigen“, heißt es in dem Bericht…