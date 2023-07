Invasoren stellen russische Aufenthaltskarten in der Region Luhansk aus - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren haben in der vorübergehend besetzten Stadt Starobelsk in der Region Luhansk im Rahmen der erzwungenen Passportierung von Ukrainern russische Aufenthaltskarten mit einer Gültigkeit von drei Monaten ausgestellt. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einem abendlichen Briefing mit, das am Sonntag, den 9. Juli, auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

„Die Zwangspassportierung ukrainischer Bürger in der Region Luhansk geht weiter. In der Stadt Starobelsk zum Beispiel haben die russischen Eindringlinge allen Mitarbeitern des dortigen Krankenhauses, die keinen russischen Pass erhalten haben, Aufenthaltskarten der Russischen Föderation mit einer Gültigkeitsdauer von drei Monaten ausgestellt“, heißt es in dem Bericht.

Den ukrainischen Bürgern wurde gedroht, dass sie aus dem vorübergehend besetzten Gebiet deportiert und ihre Häuser beschlagnahmt würden, wenn sie nicht innerhalb dieser Frist russische Dokumente erhielten, so der Generalstab.