​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Invasoren fahren fort, die Bevölkerung des besetzten Sjewjerodonezk in der Region Luhansk auszurauben. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, Artem Lyssohor.

„In Sjewjerodonezk geht die Enteignung von Immobilien durch die Russen weiter. Die „Besatzungsverwaltung“ der Stadt hat eine Bekanntmachung verteilt, in der die Eigentümer von gewerblichen Einrichtungen und Immobilien auf dem Gebiet der Gemeinde aufgefordert werden, das Vorhandensein von Dokumenten zu bestätigen, nach denen dieses Eigentum ihnen gehört. Diese Bekanntmachungen werden einfach an Masten geklebt. Das ist sehr praktisch – wenn Sie sich bis zu einer bestimmten Frist nicht gemeldet haben, verlieren Sie Ihr Eigentum am nächsten Morgen“, schreibt der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Lyssohor fügt hinzu, dass es in der Stadt seit vielen Monaten keine mobile Kommunikation und kein Internet gibt.

„Eine echte Sowjettschina. Nur Licht und Fernsehen ist nicht jedermanns Sache. Etwas mehr oder weniger operativ zu lernen, ist extrem schwierig. Ganz zu schweigen von den Bewohnern des Nordens in der Besatzung, die bis zuletzt auf die Wiederherstellung des Heizungssystems hofften, aber am Vorabend des kalten Wetters so weit wie möglich weggingen“, heißt es in der Nachricht von Lyssohor.

Zuvor hatte das Zentrum für Nationalen Widerstand berichtet, dass die „kadyrovtsy“ die Kontrolle über den besetzten Donbass übernehmen.