Der IStGH hat Haftbefehle gegen Gerasimow und Schoigu erlassen

Die Vorverfahrenskammer des Gerichts stellte fest, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gibt, dass die beiden Verdächtigen für die Raketenangriffe der russischen Streitkräfte auf die Energieinfrastruktur der Ukraine verantwortlich sind

Am 24. Juni hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen den Chef des russischen Generalstabs, Waleri Gerassimow, und den ehemaligen russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu erlassen.

Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die auf der Website des ICC veröffentlicht wurde.

„Am 24. Juni 2024 hat die Vorverfahrenskammer II des Internationalen Strafgerichtshofs in der Besetzung mit dem Richter Rosario Salvatore Aital, dem vorsitzenden Richter Sergio Gerardo Ugalde Godinez und dem Richter Haikel Ben Mahfoud Haftbefehle gegen zwei Personen erlassen: Sergei Kuzugetovich Shoigu und Valery Vasilyevich Gerasimov, im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine für mutmaßliche internationale Verbrechen, die von mindestens 10. Oktober 2022 bis mindestens 9. März 2023 begangen wurden“, heißt es in der Erklärung.

Zwei Haftbefehle wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft ausgestellt. Die Vorverfahrenskammer II stellte fest, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gibt, dass die beiden Verdächtigen für die Raketenangriffe der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Energieinfrastruktur vom mindestens 10. Oktober 2022 bis mindestens 9. März 2023 verantwortlich sind. Darüber hinaus hat die russische Armee eine große Anzahl von Angriffen auf zahlreiche Kraftwerke und Umspannwerke an vielen Orten in der Ukraine durchgeführt.

