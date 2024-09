Der IWF hat seine BIP-Prognose für die Ukraine erneut verschlechtert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Wirtschaftswachstum der Ukraine wird sich aufgrund der Folgen der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur, der Auswirkungen des Krieges auf den Arbeitsmarkt und des Niveaus der Erwartungen an die Geschäftstätigkeit verlangsamen.

Das Wirtschaftswachstum der Ukraine wird bis Ende 2024 bei 3% liegen, während sich die Inflation auf 9% beschleunigen wird. Diese Prognose wurde vom Internationalen Währungsfonds (IWF) bekannt gegeben, so die Pressemitteilung der Nationalbank der Ukraine, die am Mittwoch, den 11. September veröffentlicht wurde.

„Nach der Prognose des Fonds wird sich das Wirtschaftswachstum der Ukraine in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aufgrund der Auswirkungen der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur, der Auswirkungen des Krieges auf den Arbeitsmarkt und des Niveaus der Erwartungen an die Wirtschaftstätigkeit verlangsamen. Die Prognose für das reale BIP-Wachstum Ende 2024 – auf dem Niveau von 3% und die Inflation – bis zu 9%“, heißt es in dem Bericht.

Die Nationalbank stellt fest, dass die Lösung des Problems der Stromknappheit am Vorabend des Winters von entscheidender Bedeutung ist und koordinierte Anstrengungen erfordert, auch unter Beteiligung internationaler Partner.

„Der Fonds prognostiziert für 2025 ein Wirtschaftswachstum von 2,5-3,5 Prozent. Gleichzeitig sind die Risiken der Prognose extrem hoch“, heißt es in der Veröffentlichung.