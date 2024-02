Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Journalist Jurij Butussow hat ein Video veröffentlicht, das mehr als 20 Einheiten getroffener rassistischer Ausrüstung an der Frontlinie in der Region Donezk zeigt.

„Die so genannte „Straße des Todes“ nach Nowomichailowka (Richtung Marjinka) wird mit immer mehr Exponaten verbrannter feindlicher Ausrüstung aufgefüllt. Nur auf einem kleinen Abschnitt der Straße können mehr als 20 feindliche Einheiten gezählt werden, an denen insbesondere die Fallschirmjäger der 79. ODShBr aus Mykolajiw beteiligt waren, die täglich die endlosen Angriffe der Invasoren abwehren“, schrieb er in der Erklärung unter dem Video.

Das Video wurde auch auf dem offiziellen Telegramkanal der 79. OGSHBr veröffentlicht:

Heute früh wurde berichtet, dass die Luftwaffe eine russische Su-34 abgeschossen hat.