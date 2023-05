Kämpfer der Special Operations Force nehmen ein Video aus Bachmut auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Verteidiger haben ein Video aus Bachmut aufgenommen und hochgeladen. Ihnen zufolge ist die Stadt, obwohl besiegt, uneinnehmbar. Dies berichten die Spezialeinsatzkräfte der ukrainischen Streitkräfte auf ihrem Telegramkanal.

„Soldaten der ukrainischen Spezialeinheiten gehen auf eine Kampfmission durch eine besiegte, aber unbesiegte Stadt“, heißt es in der Nachricht.

Und sie fügten hinzu, dass dies der harte und riskante Weg zum ukrainischen Sieg sei.

„Die einzige Wahl all derer, die sich für die Ukraine eingesetzt haben, für die der Krieg zu einem Beruf und einer Berufung geworden ist“, betonten die Soldaten der Special Operations Forces.

Wie wir bereits berichteten, erklärte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar, dass es der russischen Armee nicht gelungen sei, Bachmut einzukesseln. Der Sprecher der Ostgruppe der Streitkräfte, Serhij Tscherewatyj, fügte hinzu, dass das ukrainische Militär in der Nähe der Stadt Stellungen halte.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, dass Bachmut bis heute nicht von der Russischen Föderation eingenommen worden sei..