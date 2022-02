Kanada wird der Ukraine zum ersten Mal tödliche Waffen liefern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die kanadischen Behörden werden der Ukraine zum ersten Mal Waffen zur Verfügung stellen, um die russische Aggression abzuschrecken. Dies sagte die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand auf einer Pressekonferenz in Ottawa, berichtete Ukrinform am Dienstag, den 15. Februar.

„Kanada ist zutiefst besorgt über Russlands Truppenaufstockung in der Nähe der Ukraine, die eine ernsthafte Bedrohung für die auf Regeln basierende internationale Ordnung darstellt. Nach Gesprächen mit unseren ukrainischen Partnern, unter anderem während meines jüngsten Besuchs in der Ukraine, hat Kanada die Bereitstellung von Verteidigungswaffen genehmigt, um die Ukraine bei der Verteidigung ihrer Souveränität und territorialen Integrität zu unterstützen“, so Anand.

Sie fügte hinzu, dass Kanada gemeinsam mit seinen Verbündeten die Ukraine weiterhin bei der Bekämpfung der russischen Aggression unterstützen wird.

Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass Kanada den ukrainischen Streitkräften „Sturmgewehre, Pistolen, Karabiner, 1,5-Meter-Patronen, Scharfschützengewehre und andere Ausrüstung“ kostenlos zur Verfügung stellen wird. Insgesamt wird die Ukraine Waffen im Wert von mehr als 7 Millionen Dollar erhalten.

Bislang hat die Regierung von Justin Trudeau keine Waffen an die Ukraine geliefert, wohl aber nicht-tödliche Waffen.

Zuvor hatte die ukrainische Diaspora in Kanada gefordert, tödliche Waffen an die Ukraine zu liefern…