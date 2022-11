Keine Freiwilligen: Die Invasoren haben die "Evakuierung" der Bevölkerung von Cherson gestoppt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren haben die so genannte „Evakuierung“ der Zivilbevölkerung aus dem vorübergehend besetzten Cherson mangels Freiwilliger gestoppt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 10. November mit.

„Die so genannte Evakuierung der Bevölkerung aus Cherson ist nach geklärten Informationen aufgrund mangelnder Bereitschaft eingestellt worden. In der Stadt haben die Besatzungsbehörden die Auszahlung von Gehältern und Sozialleistungen gestoppt“, heißt es in dem Bericht.

Außerdem wurde bekannt, dass die Invasoren ein ziviles Krankenhaus in Dzhankoy im vorübergehend besetzten Gebiet der Krim in ein Militärkrankenhaus umgewandelt haben. Es wird darauf hingewiesen, dass dort bis zu 800 verwundete russische Soldaten festgehalten werden.

Darüber hinaus haben die Behörden für innere Angelegenheiten von Togliatti, Region Samara, den Auftrag erhalten, 1.000 Kandidaten für den Dienst in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine zu rekrutieren.

„Gleichzeitig laufen in den Chemieunternehmen der Stadt zusätzliche Spendenaktionen zur Unterstützung der regionalen Einheit. Dies führt zu Empörung bei den Arbeitnehmern, die bereits monatliche Abzüge zur Unterstützung der für den Krieg in der Ukraine mobilisierten Soldaten haben“, betonte der Generalstab…