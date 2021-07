Keine Karte auf der Brust: Das ukrainische Team zeigte eine neue olympische Uniform

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag, 11. Juli, wurde in Kiew im Rahmen der Verabschiedung der ukrainischen Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen 2020, die in der Hauptstadt Japans stattfinden werden, eine neue olympische Uniform präsentiert. Mitglieder der Olympiamannschaft nahmen an seiner Demonstration teil, teilt das NOC der Ukraine mit.

Die Präsentation umfasste Parade- und Trainingskits. Das Outfit für die ukrainischen Athleten wurde von Peak hergestellt.

Sie präsentierten auch die Uniformen, die die Athleten während der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie der Spiele sowie bei den Siegerehrungen tragen werden.

Die Form ist in traditionellen blauen und gelben Farben mit einer zarten Farbpalette gestaltet, die Hoffnung und Glauben symbolisiert.

https://twitter.com/OlympicUA/status/1414241746318471169

Das Outfit folgt modernen Designtrends und ist aus leichten Stoffen gefertigt, unter Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen in Tokio.

Jeder Sportler erhält 50 Trikots.

Traditionell stellte der Hersteller das Outfit selbst zur Verfügung und weder der Staat noch das NOC gaben etwas für die Produktion aus. Auch die Athleten selbst waren zusammen mit der NOC-Athletenkommission an der Gestaltung der Uniform beteiligt.

Wir werden Sie daran erinnern, dass 158 Sportler die Ukraine bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten werden. Die Spiele werden vom 23. Juli bis 8. August in Japan ausgetragen.

