Keine Notstromausfälle - Ukrenergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Dispatch Center von Ukrenergo hat am Sonntagmorgen keine Daten für Notstromausfälle an die Betreiber übermittelt, da keine Notwendigkeit dafür bestand. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am 30. Oktober mit.

„Es bestand keine Notwendigkeit, die Verbraucher einzuschränken, da die Ukrainer heute Morgen 2,6 % weniger Strom verbrauchten als gestern, und der Höhepunkt der morgendlichen Spitze lag später, was den Verbrauchsanstieg ebenfalls verlangsamte“, hieß es in der Erklärung.

Auch gestern Abend wurde ein Rückgang der Belastung des Stromnetzes verzeichnet. Insbesondere die Einwohner von Kiew reduzierten ihren Verbrauch um 6,2 %, in der Region Kiew um 3,3 %, in der Region Tscherkassy um 17,8 %, in der Region Charkiw um 7,0 % und in der Region Tschernihiw um 5,9 %.

Ukrenergo warnte jedoch, dass es heute Abend gegebenenfalls zu Stromausfällen kommen könnte. Die Ukrainer wurden aufgefordert, weiterhin Strom zu sparen.

„Schalten Sie nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig ein und verschieben Sie die Nutzung von Waschmaschinen, Boilern und Heizungen nach Möglichkeit auf die Nacht, wenn der Verbrauch im Energiesystem am niedrigsten ist“, so das Unternehmen weiter.