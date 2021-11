Das Kernkraftwerk Saporischschja hat den vierten Block vorzeitig ans Netz angeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Kernkraftwerk Saporischschja hat am Donnerstagabend den vierten Block nach Abschluss einer geplanten Zwischenüberholung an das ukrainische Stromnetz angeschlossen. Dies wurde am Vortag vom Pressedienst des Werks bekannt gegeben.

Es wird angegeben, dass die Reparaturarbeiten neun Tage früher als geplant abgeschlossen wurden.

Fünf Blöcke des KKW Saporischschja sind derzeit in Betrieb. In Block 2 werden an 79 Tagen planmäßige mittlere Reparaturen durchgeführt.

Es gibt keine Hinweise auf den Betrieb der Hauptausrüstung von Betriebstriebwerken und Personal. Der Strahlungshintergrund im Gebiet des KKW Saporischschja und in der Sanitärschutzzone beträgt 8-12 Mikro-Röntgen pro Stunde, was dem natürlichen Strahlungshintergrund entspricht.