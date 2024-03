Kernkraftwerk Saporischschja zum zweiten Mal an einem Tag am Rande eines Stromausfalls - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Kernkraftwerk Saporischschja steht erneut am Rande eines Stromausfalls. Jetzt zum zweiten Mal innerhalb eines Tages. Die Eindringlinge haben die Versorgungsleitung des Kraftwerks beschädigt, anschließend wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Darüber berichtet das Energieministerium der Ukraine auf seinem Telegram-Kanal am Samstag, den 23. Februar.

„Zum zweiten Mal an einem Tag blieb das KKW Saporischschja auf einer Stromleitung. In der vergangenen Nacht wurde aufgrund von Beschuss die 330-kV-Stromleitung abgeschaltet, wodurch ein zusätzliches Stromversorgungssystem für das Kraftwerk außer Betrieb genommen wurde“, heißt es in dem Bericht.

Das Ministerium stellt fest, dass die Arbeiten an der Leitung wieder aufgenommen wurden und die Versorgung des Kernkraftwerks Saporischschja in vollem Umfang gewährleistet ist.

Wie bereits geschrieben, berichtete Energoatom am Freitag, den 22. März, morgens, dass das Kernkraftwerk Saporischschja aufgrund eines massiven Raketenangriffs aus der Russischen Föderation am Rande eines weiteren Stromausfalls stand.