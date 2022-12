Kiew bittet ehemalige Sowjetrepubliken um Hilfe bei der Energieausrüstung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Behörden haben die ehemaligen Sowjetrepubliken um Hilfe beim Wiederaufbau ihres Energiesektors nach den russischen Raketenangriffen auf die Energieinfrastruktur gebeten.

Dies berichtete CNN am Dienstag, den 6. Dezember.

Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko sagte, dass in Kürze eine große Menge an Ausrüstung aus Frankreich geliefert werde.

Die Herstellung neuer Anlagen für den Energiesektor ist ein ziemlich langwieriger Prozess, so dass die ukrainische Seite „Hilfe in Form von gebrauchter Ausrüstung, die sich in einem guten Zustand befindet, akzeptiert“, fügte er hinzu.

Galuschtschenko sagte auch, dass die Ukraine in Gesprächen mit ehemaligen Sowjetrepubliken, insbesondere Aserbaidschan, sei. xml-ph Ich möchte Litauen hervorheben, das bereits eine große Menge an Ausrüstung geliefert hat“, sagte Galuschtschenko und fügte hinzu, dass weitere auf dem Weg in die Ukraine sind.

Zuvor wurde berichtet, dass Riga ein halbes Hundert Generatoren nach Kiew geschickt hat. Weitere 35 Generatoren werden bis Ende des Monats verschickt.

Nachrichten von Korrespondent.net in Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet.