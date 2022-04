Kiew erwartet im Sommer den Kandidatenstatus für die EU-Mitgliedschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die EU könnte der Ukraine im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten verleihen, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische und euro-atlantische Integration, Olha Stefanyshyn.

„Die Ukraine hat einen Fragebogen zur EU-Mitgliedschaft erhalten. Wir haben bereits eine Menge Vorarbeit geleistet und sind daher bereit, schnell zu handeln. Wir erwarten, dass wir im Juni den Kandidatenstatus erhalten“, twitterte Stefanyshyna am Samstag, den 9. April.

Sie fügte hinzu, der Kandidatenstatus sei Teil „unserer Erholung und unseres Sieges über den russischen Aggressor, der den demokratischen Kurs der Ukraine ändern will“.

Wir möchten darauf hinweisen, dass im Juni ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU stattfinden wird, auf dem möglicherweise eine Entscheidung zur Ukraine getroffen wird.

Am Vortag übergab die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Fragebogen, der notwendig ist, um der Ukraine den Status eines EU-Kandidaten zu verleihen.

Selenskyj sagte, die Ukraine werde in einer Woche mit den Antworten fertig sein.

Nach Angaben des stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes, Ihor Zhovkva, hat die Ukraine bereits 70 Prozent der geforderten Informationen an die Europäische Kommission übermittelt.

„Als wir das Assoziierungsabkommen geschlossen haben oder dem ENTSO-E-System beigetreten sind, haben wir der Europäischen Kommission Informationen über die Geschehnisse in der Ukraine, den Zustand der Wirtschaft und des Energiesektors im Falle von ENTSO-E zur Verfügung gestellt, so dass wir nur etwa 30 Prozent dieser Informationen an die Europäische Kommission weiterleiten müssen“, sagte er.