Ein Kleinbus ist in der Region Kiew eingestürzt, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Kleinbus ist auf einer Autobahn in der Region Kiew in ein Erdloch gestürzt. Es ist bekannt, dass es zwei Tote gibt, berichtete der Staatliche Notdienst am Montag, den 22. April.

Es wird angegeben, dass sich der Vorfall auf dem Gebiet der Gemeinde Iwankiwka in der Nähe des Dorfes Oliva ereignet hat.

„Als die Rettungskräfte am Unfallort ankamen, stellten sie fest, dass der Kleinbus, der auf der Autobahn Iwankiw-Radomischl unterwegs zur Arbeit war, im Dorf Peskowka in den Abgrund stürzte. In der Kabine befanden sich neun Passagiere“, heißt es in der Nachricht.

Die Rettungskräfte fanden zwei Tote. Weitere sieben Personen sind in ernstem Zustand. Die Rettungsmannschaften brachten die Opfer in die Krankenhäuser von Borodyansk und Iwankiwka.

Die Umstände des Vorfalls werden von der Polizei ermittelt.

Zuvor war in Kiew ein BMW auf der Brestskiy Avenue in eine Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel gefahren. Dabei wurde eine Soldatin verletzt.

Auch in Saporischschja kam es zu einem Unfall, bei dem eines der Autos in Flammen aufging. Zwei Menschen wurden Opfer des Unfalls, zwei weitere wurden verletzt.