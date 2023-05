Kollaborateure versuchen, aus den besetzten Gebieten zu fliehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren verbieten einem großen Teil der Kollaborateure, die besetzten Gebiete zu verlassen. Dies berichtete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Sonntag, den 15. Mai.

„Kollaborateure in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson fliehen in Massen in die Russische Föderation. Unter den Verrätern in der VOT macht sich Panikstimmung breit, und viele von ihnen haben das Gebiet der Ukraine bereits verlassen. Gleichzeitig hat die Führung der Besatzungsverwaltung einem großen Teil der Kollaborateure die Ausreise verboten“, so das Nationale Widerstandszentrum in einer Erklärung.

Es fügte hinzu, dass die Kollaborateure immer noch nach einem Weg suchen, das Verbot zu umgehen, indem sie in Koffern sitzen und ihre Familien mitnehmen…