Luftwaffe: 2 Raketen und 69 Shaheeds abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 28. September hat die Luftabwehr zwei Ch-59/69-Lenkraketen und 69 Shaheds abgeschossen, die von der russischen Armee für einen Angriff auf die Ukraine eingesetzt wurden, teilte die Luftwaffe am Morgen mit. Wo die Abschüsse stattfanden

Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Morgen des 28. September mit.

Nach Angaben der Luftwaffe haben die Funktechniker der Luftwaffe in der Nacht zum 28. September (von 19.00 Uhr am 27.09. bis 08.00 Uhr am 28.09.) 77 russische Luftangriffsfahrzeuge entdeckt und eskortiert:

zwei ballistische Iskander-M-Raketen aus der besetzten Krim; * zwei Ch-59/69-Lenkraketen aus dem Luftraum der vorübergehend besetzten Gebiete der Region Saporischschja; * 73 Shahed-Angriffsdrohnen aus den Gebieten Kursk, Primorsko-Achtarsk, Orel – Russland, Kap Chauda – Krim.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung und mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Luftstreitkräfte und Verteidigungskräfte abgewehrt.

„Als Ergebnis der Luftschlacht wurden zwei Ch-59/69-Lenkflugkörper und 69 feindliche Shahed-Drohnen in den Regionen Kyjw, Tscherkassy, Winnyzja, Kirowohrad, Riwne, Dnipro, Saporischschja, Poltawa, Sumy, Charkiw, Cherson, Odessa und Mykolajiw abgeschossen“, teilte die Luftwaffe mit.