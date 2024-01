Die Umweltschäden durch den Krieg in der Ukraine haben bereits 2,2 Billionen Hrywnja erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Schaden für die Umwelt durch den Krieg in der Ukraine wird bereits auf 2,2 Billionen Hrywnja geschätzt. Dies erklärte der Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen, Ruslan Strelets, in der Sendung „TV-Marathon“, berichtet der Fernsehsender We – Ukraine.

„Der größte Teil der Verluste, fast die Hälfte, ist der Schaden durch Emissionen von Schadstoffen in der atmosphärischen Luft. Danach folgen die Boden- und Wasserverschmutzung. Das heißt, 2,2 Billionen Hrywnja sind es, die bisher gezählt wurden. Aber solche Berechnungen gehen weiter“, sagte er. Schütze.

Der Minister betonte, dass etwa ein Drittel der ukrainischen Wälder von den Kämpfen betroffen sind.

„Leider sind es die Wälder, die zu einem Sprungbrett für aktive Feindseligkeiten wurden und werden. Der Schaden an den ukrainischen Wäldern beträgt derzeit etwa 500 Millionen Dollar. Die Zahl ist recht grob, aber bisher haben wir noch keinen Zugang zu allen Wäldern. Es ist schwierig, eine endgültige Überprüfung vorzunehmen, bevor die Minenräumung durchgeführt wurde“, fügte der Minister hinzu.

Strelets sagte auch, dass mehr als 800.000 Hektar Wald weiterhin besetzt sind.

„Dies ist – unter Berücksichtigung der Autonomen Republik Krim“, präzisierte der Minister.

Erinnern Sie sich: Letztes Jahr am 6. Juni sprengten russische Truppen den Damm des Wasserkraftwerks Kakhovskaya, was zu einer großflächigen Überflutung von Gebieten in der Region Cherson führte und der Ukraine erheblichen ökologischen, wirtschaftlichen und humanitären Schaden zufügte.

Durch die Zerstörung des Kakhovskaya-Wasserkraftwerks entstand der Ukraine ein Schaden von insgesamt fast 14 Milliarden Dollar.