Konfiszierung ukrainischer Dokumente bei Fahrern in der besetzten Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben ihre Patrouillen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson verstärkt. Sie halten zivile Autos an Kontrollpunkten an und überprüfen die Dokumente der Fahrer. Dies berichtete das Zentrum für nationalen Widerstand am Mittwoch, den 31. Mai.

Wenn die Fahrzeugpapiere oder der Führerschein ukrainisch sind, werden sie beschlagnahmt und der Fahrer auf eine „Sonderliste“ gesetzt.

