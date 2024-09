In Konotop in ein Wohnhaus geflogen - der Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum Donnerstag, den 12. September, wurde in einer Reihe von Regionen wegen einer Raketendrohung und Drohnenangriffen der russischen Armee Luftalarm ausgerufen.

Russland hat mehrere Gruppen von Drohnen in der Ukraine gestartet. In Konotop in der Region Sumy waren mehrere Explosionen zu hören. Der Bürgermeister der Stadt, Artem Semenikhin, berichtete, der Feind habe ein Wohnhaus getroffen. Darüber berichtete er am Donnerstag, den 12. September, auf Facebook.

Ihm zufolge gibt es Verletzte.

Er teilte auch mit, dass es nach dem Angriff in der Stadt kein Licht gibt und die städtische Infrastruktur beschädigt ist.

„Wir hatten mehrere „Ankünfte“, der Feind hat die Infrastruktur unserer Stadt getroffen. In der Stadt gibt es jetzt kein Licht“, bemerkte der Bürgermeister von Konotopa.

Wir erinnern daran, dass seit dem 1. September bereits fast 22 Tausend Menschen aus den gefährlichen Gebieten der Region Sumy evakuiert worden sind.