Der Krieg verlagert sich auf das Territorium Russlands - Podoljak

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mychajlo Podoljak, ein Berater des Chefs des Präsidialamtes, hat gesagt, dass die Angriffe auf Pskow, Russland, in dieser Nacht zeigen, dass der Krieg zunehmend auf das Territorium des terroristischen Landes übergeht.

Seiner Meinung nach kann er nicht aufgehalten werden. Der Prozess ist eine Folge des Verlustes der Frontkomponente durch den Feind, der lange Zeit nur in Zahlen und nur in der Verteidigung gekämpft hat. Es geht auch um das Fehlen echter Systeme zur Verwaltung der Kräfte in den Regionen, einschließlich der Luftabwehr.

Podoljak merkte an, dass die Aufrufe, keine Angriffe auf russisches Territorium zu starten, seltsam anmuten. Er betonte, dass die Ukraine an der Verpflichtung festhält, keine verbündeten Waffen für die oben genannten Zwecke einzusetzen. Schläge werden nur im Rahmen der Prinzipien der Verteidigungskriegsführung durchgeführt.

Außerdem sagte der Berater des Chefs des Präsidialamtes, dass der russische Diktator Wladimir Putin ein ungeeignetes Thema für Verhandlungen sei.

„Die demonstrative Beseitigung des Chefs des privaten Militärunternehmens Wagner Jewgeni Prigoschin bestätigt, dass sich der Kremlchef nicht an Vereinbarungen hält und ausschließlich auf Eskalation setzt“, meint Podoljak.

Er stellte fest, dass der Krieg weitergehen wird, solange Putin Präsident bleibt.

