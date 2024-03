Auf der Krim sind Explosionen zu hören, Berichte über ankommende Flüge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 23. März gab es eine Reihe von Explosionen auf der vorübergehend besetzten Krim. Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung behaupteten einen Raketenangriff.

Der Telegram-Kanal Crimean Wind berichtet, dass die Explosionen in verschiedenen Gebieten der Halbinsel zu hören waren, darunter Sewastopol, Dschankoj und das Dorf Chernomorskoye in der Nähe des Flugplatzes Belbek.

Nach vorläufigen Informationen gibt es „Ankünfte“ im Gebiet der Kasatschja-Bucht, wo die 810er Brigade des russischen Marinekorps stationiert ist, sowie Treffer auf Schiffen.

Der so genannte „Gouverneur“ von Sewastopol, Michail Raswoschajew, sagte, dass die Luftabwehr in der Stadt tätig sei und angeblich mehrere Ziele abgeschossen habe. Ihm zufolge ist der Rauch, der in einigen Gebieten zu beobachten ist, ein Mittel zur Tarnung der russischen Soldaten.

Erinnern Sie sich, am 4. Januar wurde in der Nähe des besetzten Sewastopols ein Stützpunkt der russischen Besatzungstruppen getroffen.

Anschließend gab die Russische Föderation bekannt, dass bei dem Angriff auf die Krim am 4. Januar 23 ihrer Militärs ums Leben gekommen sind. Unter den Toten sind hochrangige Offiziere und „Spezialkräfte“.