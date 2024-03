Kritische Infrastruktureinrichtung in der Region Lwiw angegriffen - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Aggressoren haben eine kritische Infrastruktureinrichtung in der Region Lwiw mit Angriffsdrohnen und Raketen angegriffen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung der Region Lwiw, Maxim Kozitsky, am Sonntag, den 24. März, in Telegram.

„In der Nacht haben feindliche „Shaheds“ und Raketen das Objekt der kritischen Infrastruktur in der Region Lwiw angegriffen. Es ist ein Feuer entstanden“, heißt es in der Nachricht.

Ihm zufolge sind Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Bis jetzt gibt es keine Informationen über die Opfer.

Später fügte Kozitsky hinzu, dass im Zuständigkeitsbereich des Luftkommandos West heute Nacht 19 Marschflugkörper und 7 feindliche Angriffsdrohnen geflogen sind. Alle Drohnen für 8 Raketen wurden abgeschossen.

Er erinnerte daran, dass der Zuständigkeitsbereich des Luftkommandos West – Lwiw, Wolhynien, Transkarpaten, Iwano-Frankiwsk, Riwne, Ternopil, Khmelnitsky und Tscherniwzi Regionen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Nacht zum 24. März in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgerufen wurde. 14 Bomber TU-95MS – Träger von Marschflugkörpern – hoben ab. Wenig später hörten die Einwohner von Kiew Explosionen. Der Feind versuchte auch, die westlichen Regionen der Ukraine anzugreifen.

Später meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine den Abschuss von 43 feindlichen Zielen. Insgesamt setzte der Feind 29 Raketen und 28 Drohnen ein.