Kroatische Botschaft nimmt Arbeit in Kiew wieder auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die kroatische Botschaft in der Ukraine nimmt ihre Arbeit in Kiew wieder auf, der Botschafter ist bereits in die Hauptstadt zurückgekehrt, erklärte der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic bei einem Besuch in Kiew.

„Ab heute kehrt unser Botschafter, der sich seit mehreren Wochen in Lemberg aufhält, nach Kiew zurück. Dies ist auch ein starkes Signal der Unterstützung für die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung“, sagte Plenkovic.

Botschafterin Anika Jamic gehört zu den wenigen Botschaftern, die in den ersten Tagen nach dem 24. Februar in Kiew geblieben sind. Anschließend zog sie nach Lemberg und kehrte zur gleichen Zeit zurück, als der kroatische Ministerpräsident und der Außenminister Kiew besuchten.

„Wir schätzen den Widerstand, den Sie gegen Russland leisten, denn Sie verteidigen universelle Werte“, sagte Andrej Plenkovic.

Der kroatische Ministerpräsident erinnerte an die bereits geleistete Unterstützung und stellte fest, dass das Land die neuen EU-Sanktionen gegen Russland weiterhin unterstützen wird und bereit ist, seine Erfahrungen bei der Entminung des Gebiets weiterzugeben.

Er fügte hinzu, dass Kroatien die europäische Perspektive der Ukraine unterstützt. „Wir freuen uns, dass Sie die Fragen des Fragebogens mit politischen Fragen beantwortet haben, und wir werden Sie bei den weiteren Schritten unterstützen“, sagte der Ministerpräsident.