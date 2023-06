Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die jetzigen russischen Behörden werden den Russen sogar ihre Niederlage im Krieg gegen die Ukraine als Sieg „verkaufen“ können. Dies schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Sonntag, den 18. Juni, auf Facebook.

Er kommentierte die Aussage von Kremlsprecher Dmitrij Peskow über die angebliche „Entmilitarisierung“ der Ukraine. Der Minister deutete an, dass Moskau bald behaupten könnte, andere von Präsident Wladimir Putin gestellte „Aufgaben“ zu erfüllen.

„In der folgenden Reihe: In der Tat sind alle Aufgaben der ‚Besonderen Militäroperation‘ erfüllt worden. Die Ukraine als Mitglied der EU und der Anti-Terror-Operation kann Russland nicht mehr angreifen, die Krim belastet den russischen Haushalt nicht mehr, die „Nazis“ gibt es nur noch in Russland, und der Verlust russischer Soldaten und Ausrüstung in der Ukraine, von dem wir niemandem erzählen werden, hat uns geholfen, unsere Fehler zu korrigieren und Russland stärker zu machen. Russland ist stärker als je zuvor“, schrieb Kuleba.

Seiner Meinung nach wird Putin in der Lage sein, den Russen sowohl den Verlust der Krim als auch die Niederlage im Krieg als Sieg anzurechnen. Deshalb rief er die Partner auf, die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken.

Am Vortag hatte Dmitrij Peskow erklärt, Russland habe die Aufgabe der so genannten „Sonderoperation“, nämlich die „Entmilitarisierung“ der Ukraine, angeblich bereits weitgehend abgeschlossen. Zur Erklärung seiner Aussage sagte er, die Ukraine setze weniger eigene Waffen ein und verlasse sich mehr auf die Rüstung der westlichen Länder.

