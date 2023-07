Kuleba hat einen Siedepunkt im Fall Saakaschwili ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine wird zu einer sehr harten Form der Diplomatie übergehen und dem georgischen Botschafter vorschlagen, die Ukraine zu verlassen. Dies sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Montag, den 3. Juli, in einem im Fernsehen übertragenen Marathon, in dem er den entsprechenden Befehl von Präsident Wolodymyr Selenskyj erläuterte.

Kuleba zufolge haben die Dinge nach dem Auftauchen der neuen Fotos von Saakaschwili einen Siedepunkt erreicht, so dass die Ukraine einen drastischen, aber fairen Schritt unternommen hat.

„Wissen Sie, wenn der Staat mit etwas unzufrieden ist, ist die erste Reaktionsstufe der Protest. Die zweite Stufe der Reaktion ist die Abberufung des Botschafters zu Konsultationen. Und die dritte Stufe der Reaktion, die um mehrere Größenordnungen härter ist, besteht darin, den Botschafter des betreffenden Landes aufzufordern, die Ukraine zu verlassen, um sich mit seiner Regierung zu beraten. In der Diplomatie ist dies eine äußerst harte Form, aber die georgischen Behörden haben sie verdient“, fügte der Minister hinzu.

Er sagte, dass der georgische Botschafter morgen, am 4. Juli, am Vormittag im Außenministerium eintreffen und ein entsprechendes Gespräch mit ihm führen werde.

Kuleba zufolge sollte sich der georgische Diplomat mit seiner Regierung darüber beraten, wohin das Land steuert und warum es die Beziehungen zur Ukraine kaputt macht.

„Wir sind der Meinung, dass sie (die georgischen Behörden – Anm. d. Red.) aufhören sollten, Saakaschwili zu verhöhnen und ihn zu uns zurückbringen sollten, da er ein ukrainischer Staatsbürger ist“, fügte der Minister hinzu.

Gleichzeitig betonte Kuleba, dass die georgischen Behörden Saakaschwili zum Tode verurteilen wollen und dieser Wunsch „ausschließlich auf persönlichem Hass und Rache“ beruhe.