Kuleba reist zu seinem ersten Besuch nach Indien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba besucht Indien am 28. und 29. März auf Einladung seines indischen Amtskollegen Subramanyam Jaishankar. Dies teilte das Außenministerium am Donnerstag mit.

Es wird angegeben, dass der ukrainische Außenminister zum ersten Mal seit 2017 nach Indien reist.

„Ziel des Besuchs ist die Umsetzung der Vereinbarungen der Staatsoberhäupter beider Staaten, Präsident Wolodymyr Selenskyj und Ministerpräsident Narendra Modi, die Vorbereitungen für den ersten Weltfriedensgipfel in der Schweiz, die Entwicklung der ukrainisch-indischen bilateralen Beziehungen, der Handel und die internationale Zusammenarbeit“, heißt es in dem Bericht.

In Neu Delhi wird Dmytro Kuleba mehrere bilaterale Gespräche führen, unter anderem mit dem indischen Außenminister. Die Ressortchefs werden eine Sitzung der ukrainisch-indischen Regierungskommission für Handel, wirtschaftliche, wissenschaftliche, technische, industrielle und kulturelle Zusammenarbeit abhalten.

Kuleba wird auch Treffen mit Nichtregierungsorganisationen, Think Tanks und Journalisten in Indien abhalten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Selenskyj und Modi am 20. März Gespräche geführt haben. Damals wies der ukrainische Staatschef auf die Bedeutung der Teilnahme Indiens am ersten Friedensgipfel hin, der derzeit in der Schweiz vorbereitet wird.

Später berichteten die Medien, dass alle Unternehmen in Indien sich weigerten, Öl von russischen Sovcomflot-Tankern anzunehmen, weil Sanktionen drohten.