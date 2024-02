Kuleba sagt, ob Trump auf die Einladung in die Ukraine reagiert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Außenminister Dmytro Kuleba hat sich zur Einladung des präsumtiven US-Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei Donald Trump in die Ukraine geäußert. Das sagte er am Samstag, den 24. Februar, in einem Interview mit der Voice of America.

Er stellte fest, dass es jetzt „politische Signale in der Öffentlichkeit“ von Trump und „öffentliche Signale vom Präsidenten der Ukraine“ gibt.

„Wir haben noch keine Antwort auf die Einladung von Trump selbst oder seinem Team gehört. Es wird eine Antwort geben – wir werden sie in Betracht ziehen“, fügte er hinzu.

Kuleba fügte hinzu, dass der Schlüssel für die Ukraine darin liege, die Unterstützung auf der Ebene der Wähler und nicht der Parteien aufrechtzuerhalten, „weil amerikanische Politiker ihren Wählern folgen“.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj an den amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump appelliert, der die besten Chancen hat, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen Kandidat der Republikanischen Partei zu werden, und ihn erneut in die Ukraine eingeladen.

Erinnern Sie sich, Trump hat erneut versprochen, den Krieg in der Ukraine „zu schnell“ zu beenden. Selenskyj sagte, er sei bereit, sich einen konkreten „Friedensplan“ von Trump zum Krieg in der Ukraine anzuhören. Aber unser Staat wird seine Territorien nicht an Russland abtreten.