Kuleba sprach über die Gespräche mit den USA über die Raketenabwehr

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat Einzelheiten zu seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Warschau bekannt gegeben. Der US-Regierungschef habe seine Bewunderung für die Ukrainer zum Ausdruck gebracht, die sich der russischen Aggression widersetzen.

Biden sagte auch, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine das 21. Jahrhundert verändern werde.

„Biden sagte zwei Dinge: Was in der Ukraine passiert, wird das 21. Jahrhundert verändern. Er ist sich darüber im Klaren, dass es sich nicht um einen Krieg Russlands gegen die Ukraine handelt, sondern um einen Krieg der Tyrannei gegen die Welt. Die zweite Sache ist die Aussage, dass die USA der Ukraine in absolut allem, was unseren Sieg betrifft, zur Seite stehen werden. Nichts wird die USA dazu bringen, ihre Unterstützung von der Ukraine abzuziehen und sie zu schwächen, im Gegenteil, sie werden sie nur stärken“, sagte Kuleba.

Außerdem deutete der ukrainische Außenminister ein Abkommen mit den USA über die Raketenabwehr an, ohne Einzelheiten zu nennen.

Er veröffentlichte auf seiner Seite ein Foto, auf dem Verteidigungsminister Olexij Resnikow dem US-Präsidenten Joe Biden und anderen Vertretern der US-Delegation „Fragmente einer der russischen Raketen, die auf das Internationale Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit, besser bekannt als Jaworiwskij-Testgelände, abgefeuert wurden“, überreicht.

„Heute haben wir uns im Anschluss an die Kontakte der Präsidenten Selenskyj und Biden auf die nächsten Schritte geeinigt, um sicherzustellen, dass weniger solcher Raketen auf ukrainischen Boden fallen. Und natürlich so, dass die Ukraine gewinnt“, sagte der Minister.

US-Außenminister Antony Blinken seinerseits sagte der Ukraine nach dem Treffen mit den Ministern Kuleba und Resnikow zusätzliche Unterstützung zu.

„Wir haben Unterstützung für die humanitären, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bedürfnisse der Ukraine zugesagt, während Putins groß angelegte Invasion im zweiten Monat läuft“, schrieb Blinken auf Twitter…