Kuleba wird nach Brüssel und Washington reisen

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wird vom 19. bis 23. Februar ins Ausland reisen, um an Veranstaltungen der EU und der UNO teilzunehmen und Gespräche mit den USA zu führen, teilte der Pressedienst des Ministeriums am Samstag, den 19. Februar mit.

Als Teil einer von Präsident Wolodymyr Selenskyj geleiteten Delegation nimmt der Minister an der Münchner Sicherheitskonferenz teil, wo er bilaterale Treffen mit den Außenministern mehrerer ausländischer Staaten abhalten wird.

Kuleba wird am 21. Februar als besonderer Gast am EU-Rat für Auswärtige Angelegenheiten in Brüssel teilnehmen.

„Der Minister wird seine europäischen Amtskollegen über die aktuelle Sicherheitslage an der Staatsgrenze und in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine sowie über die Bemühungen unseres Staates und seiner Partner zum Abbau der Spannungen und zur Intensivierung des Prozesses der politischen und diplomatischen Beilegung informieren“, heißt es in der Erklärung.

Der Besuch von Kuleba in Washington DC ist für den 22. Februar geplant. Der Minister wird Gespräche mit US-Außenminister Antony Blinken führen, bei denen es vor allem um die Verteidigung der Ukraine gegen weitere russische Aggressionen, die Stärkung ihrer Verteidigungskapazitäten und die Sicherung der wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität gehen wird.

„Am 23. Februar wird der Minister in New York vor der UN-Generalversammlung sprechen, wo er die internationale Gemeinschaft über die aktuelle Situation in den vorübergehend besetzten Gebieten und an der Staatsgrenze der Ukraine informieren wird“, so das Außenministerium.